Геркус прокомментировал отставку Цорна

Экс-генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус высказался об отставке Томаса Цорна из "Спартака".



Вчера, 7 июля, стало известно, что специалист покидает московский клуб спустя год работы. Команда занимает 7 место в турнирной таблице.



"Спартак" объявил об отставке Томаса Цорна. Как говорят в народе: хозяин - барин. Это верно. Кто платит, тот и музыку заказывает. Леонид Федун в своём праве. Но…

Но ощущение какой-то неправильности этого решения всё же не покидает. Жаль, что Цорну не дали доработать хотя бы сезон. Дойти до финиша. Особенно когда сезон такой сложный, когда перестройка команды, когда меняется тренер, когда был дан определённый карт-бланш. Грустно", - написал Геркус в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что на замену Цорну "Спартак" рассматривает гендиректора "Уфы" Шамиля Газизова и экс-вице-президент "Монако" Вадима Васильева.

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