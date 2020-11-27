Геркус прокомментировал результаты клубов РПЛ в еврокубках

Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус высказался о провальном выступлении российских команд в текущих розыгрышах Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

"С этой еврокубковой кампанией всё понятно - она уже вошла в историю как самая провальная. Ноль побед из 16 игр в групповых этапах. Это рекорд надолго. С другой стороны, с тремя клубами в Лиге Чемпионов мы ещё долго не сыграем. Лет пять минимум, а может и десять. А может - и никогда. Давайте подумаем: к чему это приведёт? Что дальше?

Для начала - станет меньше денег. Во-первых, от УЕФА меньше призовых. Во-вторых, нет топовых матчей Лиги Чемпионов - нет выручки за билеты от этих матчей и, косвенно, от всех остальных клубных продуктов: мерча, спонсоров, абонементов, лож. Самое главное - намного сложнее доказать акционеру/владельцу, что нужно не то что увеличивать, но даже сохранять финансирование - клубные бюджеты уменьшаться. Значит, уменьшатся бюджеты на трансферы.

Клубы из низов таблицы знают, а теперь и многим лидерам предстоит узнать что такое нулевой трансферный бюджет. Это когда тратить нечего на трансферы. Можешь купить только на ту сумму, на которую продал. Усиливаешься из академии, берёшь новых игроков в аренду или свободными агентами. Но чтобы платить им зарплату, нужно отдать на эту же сумму в аренду или продать имеющихся игроков.

И это ещё усугубляется тем, что приличные игроки не хотят ехать в клубы, не играющие в еврокубках. То есть, больших денег ты предложить не можешь и еврокубков тоже. Такие условия очень отрезвляют. И ставят ещё более жёсткие требования к профессионализму клубных менеджеров. За нулевыми трансферными бюджетами следующий этап экономии - срезание бюджета на зарплаты игроков. Расторжение контрактов по обоюдному согласию, аренды малоиграющих с частичным сохранением зарплаты - все прелести ужимания и урезания.

Конечное состояние клубов после произведённых процедур в целом можно представить, если вспомнить начало 2000-х. Мало легионеров из дальнего зарубежья, много из ближнего, низкие зарплаты, большие премиальные", - написал Геркус в своём телеграм-канале.

Напомним, что в этом сезоне РПЛ в Лиге Чемпионов представляют "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар", а в Лиге Европы - ЦСКА.

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