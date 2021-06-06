Геркус прокомментировал шансы сборной России на выход из группы на Евро-2020

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Геркус прокомментировал шансы сборной России на выход из группы на Евро-2020Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен

Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал игру сборной России в преддверии Евро-2020.

"По матчу с болгарами сложно судить, игра была тренировочной, на которой отрабатывались связи. Мы видели Баринова на позиции центрального защитника, это любопытно.

От Евро ожидания следующие: шансы на выход сборной России из группы – 50 на 50, группа непростая, ключевой матч с командой Дании на выезде.

Ожидания от игры Баринова и Рифата Жемалетдинова? Мы ждем от них хорошей игры. От Алексея Миранчука тоже ждем.

Баринов неплохо смотрелся с болгарами, бодренько, живенько", – сказал Геркус.

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