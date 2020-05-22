Геркус прокомментировал слова Кикнадзе про 18 претендентов на пост тренера "Локомотива"

Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус поиронизировал над словами действующего руководителя московского клуба Василия Кикнадзе по поводу поиска нового тренера.

"Я знаю что все читают и обсуждают новый шедевр разговорного жанра, комментировать пока не буду, выделю лишь одно: за полгода у меня было порядка 18 фамилий. Это уровень", - написал Геркус в твиттере.

Я знаю что все читают и обсуждают новый шедевр разговорного жанра, комментировать пока не буду, выделю лишь одно:



за полгода у меня было порядка 18 фамилий



Это уровень — Илья Геркус (@ilgerkus) May 22, 2020

В итоге, по словам Кикнадзе, шорт-лист "железнодорожников" был сокращён до трёх кандидатов, а новым наставником стал Марко Николич.

За сербского специалиста совет директоров "Локо" проголосовал единогласно - он сменил на посту самого успешного тренера в истории клуба Юрия Сёмина.

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