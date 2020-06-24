Геркус прокомментировал слова Кикнадзе про несостоявшийся переход Дзюбы в "Локомотив"

Теги локомотив москвавасилий кикнадзеилья геркус

Геркус прокомментировал слова Кикнадзе про несостоявшийся переход Дзюбы в "Локомотив"

Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус в своем телеграм-канале ответил на высказывания гендиректора клуба Василия Кикнадзе по поводу возможного перехода нападающего Артема Дзюбы.

"Господин Кикнадзе подтвердил мои слова, что аренда топ-форварда "Зенита" была зарублена трансферным комитетом "Локо":

"Первое - проблема с финансовыми запросами, которые здорово выделялись даже на фоне тех контрактов, которые были заключены. А второе - за Дзюбой тянулась череда скандалов. Уход из "Спартака", потом из "Зенита" в Тулу, усы показывал, если помните... А раздевалка - это очень важно!

Такое вот странное оправдание. Причем тут раздевалка и какие-то старые скандалы?

Да и по поводу запросов - неправда. Дзюба стоил бы 3 млн, в перерасчете на 9 месяцев аренды - 2.25 млн евро. За аренду "Зенит" денег не просил", - написал Геркус.

Напомним, в интервью для "Спорт-Экспресса" Кикнадзе признался, что был против трансфера Дзюбы в "Локомотив".

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