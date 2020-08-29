Геркус прокомментировал возможный переход Миранчука в "Аталанту"

Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус поделился мыслями о вероятном трансфере полузащитника "железнодорожников" Алексея Миранчука в "Аталанту".

"Молодец Алексей. Выиграл всё, что можно в нашей стране, отправился покорять Италию и Лигу Чемпионов. Перешёл в более сильную команду, чем "Локо". Принял вызов. Уверен, проведёт много классных игр, добьётся многого. Цена, с учётом всех обстоятельств, соответствует реальности. Чувствую ли свою причастность к трансферу как человек, который сохранил Лёшу в "Локомотиве"? К нему да, к трансферу нет", - сказал Геркус.

Ожидается, что "Аталанта" заплатит за российского хавбека 14,5 миллионов евро.

Сам Миранчук должен заключить с бергамским клубом пятилетний контракт с зарплатой 2 миллиона евро в год.

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