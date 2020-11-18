Геркус прокомментировал возвращение Кузяева в "Зенит"
Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус на ютуб-канале "Рашен Football" высказался о подписании контракта Далера Кузяева с "Зенитом".
"Что-то возможно. В случае с Кузяевым и Кокориным я с трудом себе это представляю. Я знаю, что по Кузяеву никакого звонка не было. Не поэтому он оказался в "Зените". Я не буду говорить, почему, но я просто достоверно знаю.
Того, что "Локомотив" себе придумал, не было. Это проще всего обьяснить: "позвонили, конечно". Я не понимаю обиды. Кузяев - бывший игрок "Зенита", который по каким-то причинам не подписал контракт, даже, наверное, разговаривал с "Локомотивом", обсуждал контракт - это его право, он свободный агент, но не договорился. Оказался в "Зените".
В чем тут преступление? Где обидели "Локомотив"? Откуда негатив, раздражение? Состав преступления можно сформулировать? "Мы хотели его взять, "Локомотив" предлагал". Что предлагал? Тогда озвучьте. Его убили баснословными деньгами или заставили? Заставили как? Позвонили? Он свободный агент - вышел бы, сказал, что хочет в "Локомотив". Что бы его остановило?" - сказал Геркус.
А еще: Кузяев провёл юбилейный матч за "Зенит"| http://soccernews.ru
главное
-
Лёв out! Сборная Германии потерпела самое крупное поражение с 1931 года и пропустила Испанию в плей-офф Лиги Наций
-
В УАФ заявили, что Украина может сегодня сыграть со Швейцарией
-
"Рома" интересуется спортивным директором "Зенита" Рибалтой
-
The Sun: "Манчестер Сити" попробует купить Месси в январе
-
Геркус высказался о возможном возвращении в "Зенит"
Лента новостей
-
Иммобиле излечился от коронавируса
-
"Локомотив" - лучший клуб в России по количеству воспитанников, играющих в Европе
-
Балотелли мог продолжить карьеру в Чемпионшипе, но передумал
-
Луис Энрике прокомментировал травму Рамоса
-
Лёв out! Сборная Германии потерпела самое крупное поражение с 1931 года и пропустила Испанию в плей-офф Лиги Наций
-
В УАФ заявили, что Украина может сегодня сыграть со Швейцарией
-
Федун почтил память знаменитого тренера "Спартака" Константина Бескова
-
"Рома" интересуется спортивным директором "Зенита" Рибалтой
-
Защитник "Наполи" Хюсай заразился коронавирусом
-
Геркус прокомментировал возвращение Кузяева в "Зенит"
-
The Sun: "Манчестер Сити" попробует купить Месси в январе
-
1
Тренер Тихонов высказался о выступлении "Краснодара" в сезоне-2020/21 РПЛ
-
Названа дата суда по делу ЦСКА
-
1
"Готов биться за футболку сборной". Месси прокомментировал победу Аргентины над Перу
-
Геркус высказался о возможном возвращении в "Зенит"
-
Нойер - о разгроме от Испании: "Не хватало общения"
-
Сборная Аргентины переиграл Перу, Бразилия обыграла Уругвай в матчах отбора ЧМ-2022
-
1
Роналду обошел Хави по победам за сборную. Впереди лишь Рамос и Касильяс
-
1
Нойер впервые в карьере пропустил 6 голов за игру
-
1
Испания выиграла 7 последних домашних матчей с общим счетом 30:0 выиграла