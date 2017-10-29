Геркус: "Рано говорить о чемпионстве "Локомотива"



Президент "Локомотива" Илья Геркус считает, что его команде пока рано думать о чемпионском титуле, несмотря на победу над "Зенитом" (3:0) в матче 15-го тура чемпионата России.

"Локомотив" на первом месте благодаря самоотверженной и тяжёлой работе. Когда приходил работать в клуб, верил и думал о том, что при правильной работе такое возможно. Это получилось. Говорить о чемпионстве рано. Есть предпосылки занять место в пятёрке, может быть, в тройке. Победа над "Зенитом" вызывает у меня особые чувства, но это не было чем-то принципиальным", - приводят слова Геркуса российские СМИ.

Благодаря этой победе "Локомотив" вышел на чистое первое место в Премьер-лиге и на три очка опережает идущий вторым "Зенит".

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