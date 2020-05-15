Геркус раскритиковал "Локомотив" за смену тренера
Экс-генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус высказался об уходе Юрия Семина из клуба.
"Отставка тренера в футболе - это не сенсация, это частое явление. Однако уход успешного тренера, при котором команда идет на втором месте, - вот это сенсация. Это вотум недоверия, крайняя форма реакции клуба на работу тренера. Такой шаг - это неуважение к фанатам. Руководство клуба демонстративно пренебрегли футбольными ценностями. Кикнадзе и Мещеряков противопоставили себя большинству фанатов, истории клуба. Это всe перечеркнуто.
Можно считать, что с 14 мая у "Локомотива" начался новый этап. Это назревало давно. Война с футболистами, вспомним истории с Денисовым и Тарасовым, война с сотрудниками и болельщиками, история с абонементами... Сейчас строится новый клуб. Однако это огромный риск. Посмотрим, какой будет "Локомотив" с новым тренером, новой командой и новой философией. И скорее всего, с новыми фанатами. Или без них.
На данный момент "Локомотива" борется за второе место в РПЛ и попадание в Лигу Чемпионов. По моему мнению, у Семина было бы больше шансов успешно завершить эту борьбу, чем у нового тренера. Полагаю, что футболисты клуба искали в интернете, кто такой Николич", - заявил Геркус.
Читайте также: Губерниев прокомментировал уход Семина с поста главного тренера "Локомотива". | http://soccernews.ru
главное
-
"Локомотив" до приглашения Николича предлагал пост тренера ассистенту Сёмина
-
Стало известно, кто был посредником при назначении Николича в "Локомотив"
-
"Интер" назвал "Барселоне" условия трансфера Лаутаро Мартинеса
-
Сёмин высказался о своём уходе из "Локомотива"
-
Официально: Николич сменил Сёмина на посту главного тренера "Локомотива"
Лента новостей
-
Виллаш-Боаш готов уйти из "Марселя"
-
Геркус раскритиковал "Локомотив" за смену тренера
-
"Ювентус" и ПСЖ могут устроить громкий обмен футболистами
-
Сёмин высказался о позиции Филатова при смене тренера в "Локомотиве"
-
Кейн стал титульным спонсором "Лейтон Ориент"
-
2
Ривалдо назвал фаворита в борьбе за Коутиньо
-
2
Футболист "Вулверхэмптона" отправился на вечеринку с красотками из телешоу, нарушив карантин
-
"Локомотив" до приглашения Николича предлагал пост тренера ассистенту Сёмина
-
"Манчестер Юнайтед" определился с альтернативой Санчо
-
Ананидзе может продолжить карьеру в Грузии
-
Сычёв об уходе Сёмина: "Не верится, что сегодня ушла эпоха длиною в 25 лет"
-
1
"Атлетико" отреагировал на признания Клаттенбурга в ошибках в финале Лиги Чемпионов 2015/16
-
Стало известно, кто был посредником при назначении Николича в "Локомотив"
-
2
ПСЖ пытается перехватить трансферную цель "Барселоны"
-
Барцальи покинул тренерский штаб "Ювентуса"
-
Левандовски оценил перспективы Холанда
-
"Бог вернулся": Ибрагимович сообщил о возвращении в Италию
-
"Интер" назвал "Барселоне" условия трансфера Лаутаро Мартинеса
-
Давид Де Хеа резко сменил имидж на карантине
-
"Дорогая, будь счастлива". Жена Кокорина поздравила супругу Жиркова с днем рождения
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20