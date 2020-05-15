Геркус раскритиковал "Локомотив" за смену тренера

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Геркус раскритиковал "Локомотив" за смену тренера

Экс-генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус высказался об уходе Юрия Семина из клуба.

"Отставка тренера в футболе - это не сенсация, это частое явление. Однако уход успешного тренера, при котором команда идет на втором месте, - вот это сенсация. Это вотум недоверия, крайняя форма реакции клуба на работу тренера. Такой шаг - это неуважение к фанатам. Руководство клуба демонстративно пренебрегли футбольными ценностями. Кикнадзе и Мещеряков противопоставили себя большинству фанатов, истории клуба. Это всe перечеркнуто.

Можно считать, что с 14 мая у "Локомотива" начался новый этап. Это назревало давно. Война с футболистами, вспомним истории с Денисовым и Тарасовым, война с сотрудниками и болельщиками, история с абонементами... Сейчас строится новый клуб. Однако это огромный риск. Посмотрим, какой будет "Локомотив" с новым тренером, новой командой и новой философией. И скорее всего, с новыми фанатами. Или без них.

На данный момент "Локомотива" борется за второе место в РПЛ и попадание в Лигу Чемпионов. По моему мнению, у Семина было бы больше шансов успешно завершить эту борьбу, чем у нового тренера. Полагаю, что футболисты клуба искали в интернете, кто такой Николич", - заявил Геркус.

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