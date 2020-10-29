Геркус раскритиковал тактику "Зенита" на матч с "Боруссией"

Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус не понимает, зачем "Зенит" выбрал глубоко оборонительную тактику на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" (0:2).

"План выставить автобус против "Боруссии" - это очень наивно. Всегда будут дальние удары, стандарты, прорывы на скорости под пенальти. Риск в итоге ещё больше. Больше и критики в случае неудачи. Ну и моральные страдания. Когда выходишь даже без иллюзорной надежды выиграть, а в итоге ещё и проигрываешь, мораль совсем подрывается. Сравните два поражения: вчерашнее "Локо" и сегодняшнее "Зенита". Одним чуть не гордятся, другим будут попрекать", - написал Геркус в своём телеграм-канале.

"Зенит" потерпел два поражения в двух матчах ЛЧ и занимает последнее место в своей группе.

Примечательно, что в поединке в Дортмунде "сине-бело-голубые" не сумели ни разу пробить в створ ворот "Боруссии".

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