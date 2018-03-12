Геркус раскрыл информацию по будущему Фарфана

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Геркус раскрыл информацию по будущему ФарфанаПрезидент московского "Локомотива" Илья Геркус раскрыл информацию по будущему вингера своей команды Джефферсона Фарфана.

"То, что мы так удачно проводим нынешний сезон, во многом является заслугой Фарфана. Мы очень впечатлены его уровнем игры, в Москве его все любят. Мы уже ведем переговоры о продлении действующего соглашения, что займет некоторое время. Новый контракт будет рассчитан чуть меньше чем на три года", - цитирует Геркуса Depor.com.

Напомним, сегодня "Локомотив" сыграет против "Урала". | soccernews.ru

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