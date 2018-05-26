Геркус раскрыл трансферные планы "Локомотива"

Президент "Локомотива" Илья Геркус раскрыл трансферные планы московского клуба.

"Мы обязательно будем приобретать сильных игроков. Приняли решение, что в рамках летнего трансферного окна будем усиливать команду точечно. Будем покупать футболистов в группу атаки, а также в защиту" - сказал Геркус.

Напомним, что в следующем сезоне "Локомотив" сыграет в Лиге Чемпионов.

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