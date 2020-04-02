Геркус рассказал о несостоявшемся переходе Дзюбы в "Локомотив"

Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус поведал, как летом 2017 года состав "железнодорожников" мог пополнить нападающий "Зенита" Артём Дзюба.

"Дзюбу Сёмин тоже хотел. Его, кстати, "зарубил" совет директоров. Мы с Сёминым были за, остальные - против. Многих смущало, что он на тот момент поругался с Черчесовым. Поэтому я рванул за Эдером, но вариант с Дзюбой тоже держал в голове, вёл переговоры, игрок был согласен, "Зенит" тоже. В один момент вообще предложил взять их двоих, получил отказ. Хорошо хоть Эдер не соскользнул", - сказал Геркус.

Напомним, что в тот период у Дзюбы возникли проблемы в "Зените" из-за назначения Роберто Манчини на пост главного тренера. В сезоне 2017/18 он перестал быть основным игроком, вследствие чего ушёл в аренду в тульский "Арсенал".

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