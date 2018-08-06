Геркус рассказал о возможном уходе из "Локомотива" братьев Миранчуков

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Геркус рассказал о возможном уходе из "Локомотива" братьев Миранчуков

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус заявил, что полузащитники Антон и Алексей Миранчуки не покинут клуб этим летом.

"Трансфер - это плод согласия двух сторон. То есть сами игроки должны почувствовать, что всё, пора, что они готовы к этому шагу. В нашем случае у ребят такого чувства не возникает, и у нас возможен совершенно замечательный сезон с Лигой чемпионов. Думаю, решение остаться с "Локомотивом" правильное и взвешенное", - приводят слова Геркуса российские СМИ.

В прошлом сезоне 22-летний Антон Миранчук провел за "Локомотив" 41 матч, забил 5 голов и отдал 8 результативных передач. На счету 22-летнего Алексея Миранчука 8 мячей и 11 голевых пасов в 41 матче.

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