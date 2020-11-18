Геркус рассказал о зарплатах топ-менеджеров клубов РПЛ

Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус на ютуб-канале "Рашен Football" рассказал, какие зарплаты бывают у топ-менеджеров клубов РПЛ.

"Все зависит от клуба. Хорошего клуба – много зарабатывают. От одного до двух миллионов рублей в месяц.

Я работал в хорошем клубе. Плюс бонусы, если клуб что-то там может. У кого-то не бывает бонусов.

В этом диапазоне. А в клубе поскромнее - тысяч 500, - сказал Геркус.

Напомним, Геркус работал в "Локомотиве" с лета 2016 года по декабрь 2018-го.

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