Геркус рассказал, почему "Спартак" до сих пор не подписал Мозеса
Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус рассказал о ходе переговоров по переходу в "Спартак" нигерийского полузащитника "Челси" Виктора Мозеса.
"По данным моего источника, договор с игроком подписан, с Челси все утрясли, остаётся непонятки между Wasserman - агентством игрока и "Спартаком". Речь идёт об агентском вознаграждении. Точнее о налогообложении. Ещё точнее об НДС. Вопрос должны закрыть сегодня, край завтра", - написал Геркус в своем Twitter.
Ранее сообщалось, что "Спартак" арендует 29-летнего футболиста до лета 2021 года с правом последующего выкупа. Контракт Мозеса "Челси" истекает летом 2021 года, но стороны договорились о продлении соглашения на год.
Не пропустите: "Спартак" пошутил на тему коронавируса у Роналду. | http://soccernews.ru
главное
-
"Ростов" и "Зенит" близки к завершению сделки по трансферу двух футболистом
-
Лионель Месси устроил скандал после окончания матча с Боливией
-
Ему выдавали авансы и пророчили звание "нового Пеле": знаменитый бразилец Робиньо собирается на футбольную пенсию
-
Хавбек "Ростова" Ионов близок к переходу в "Краснодар"
-
Уругвай проиграл сборной Эквадора, Чили и Колумбия сыграли вничью в квалификации ЧМ-2022
Лента новостей
-
Михаил Кержаков оценил шансы "Спартака" на чемпионство
-
Джейдон Санчо не покинет "Боруссию" зимой
-
Хавьер Рибалта хочет покинуть "Зенит"
-
Геркус рассказал, почему "Спартак" до сих пор не подписал Мозеса
-
"Ростов" усилился защитником сборной Беларуси
-
"Три очка есть? А если найдем?" "Химки" опубликовали дерзкий пост перед матчем со "Спартаком"
-
Сестра Роналду отреагировала на известие о коронавирусе у Криштиану
-
Лионель Месси завел нового члена семьи и назвал его Абу
-
Юрий Семин раскритиковал трансферы "Локомотива"
-
РФС накажет сурово накажет арбитра матча "Сочи" - "Ростов"
-
Криштиану Роналду надеется сыграть с "Барселоной"
-
Журналист Карпов назвал сумму возможного выкупа защитника "Ростова" Дмитрия Чистякова в "Зенит"
-
Бывший тренер "Рубина" станет помощником Рахимова в "Уфе"
-
Синдзи Кагава может перебраться в Серию А
-
"Барселона" согласна снизить запрашиваемую сумму за Дембеле
-
Президент "Лацио" встретился с Аллегри для обсуждения возможного сотрудничества
-
Зе Луиш заявил, что не будет праздновать, если забьет гол "Спартаку"
-
Скопинцев высказался о конфликте экс-тренера Новикова и игрока Филиппа
-
"Спартак" пошутил на тему коронавируса у Роналду
-
"Ростов" и "Зенит" близки к завершению сделки по трансферу двух футболистом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18