Геркус рассказал, почему "Спартак" до сих пор не подписал Мозеса

Теги спартак москвачелсивиктор мозестрансферыилья геркус

Геркус рассказал, почему "Спартак" до сих пор не подписал Мозеса

Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус рассказал о ходе переговоров по переходу в "Спартак" нигерийского полузащитника "Челси" Виктора Мозеса.

"По данным моего источника, договор с игроком подписан, с Челси все утрясли, остаётся непонятки между Wasserman - агентством игрока и "Спартаком". Речь идёт об агентском вознаграждении. Точнее о налогообложении. Ещё точнее об НДС. Вопрос должны закрыть сегодня, край завтра", - написал Геркус в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что "Спартак" арендует 29-летнего футболиста до лета 2021 года с правом последующего выкупа. Контракт Мозеса "Челси" истекает летом 2021 года, но стороны договорились о продлении соглашения на год.

Не пропустите: "Спартак" пошутил на тему коронавируса у Роналду. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" согласна снизить запрашиваемую сумму за Дембеле

"Барселона" согласна снизить запрашиваемую сумму за Дембеле

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов