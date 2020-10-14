Геркус рассказал, почему "Спартак" до сих пор не подписал Мозеса

Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус рассказал о ходе переговоров по переходу в "Спартак" нигерийского полузащитника "Челси" Виктора Мозеса.

"По данным моего источника, договор с игроком подписан, с Челси все утрясли, остаётся непонятки между Wasserman - агентством игрока и "Спартаком". Речь идёт об агентском вознаграждении. Точнее о налогообложении. Ещё точнее об НДС. Вопрос должны закрыть сегодня, край завтра", - написал Геркус в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что "Спартак" арендует 29-летнего футболиста до лета 2021 года с правом последующего выкупа. Контракт Мозеса "Челси" истекает летом 2021 года, но стороны договорились о продлении соглашения на год.

Не пропустите: "Спартак" пошутил на тему коронавируса у Роналду. | http://soccernews.ru