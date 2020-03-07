Геркус рассказал, предлагали ли ему "пилить" деньги на трансферах

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Геркус рассказал, предлагали ли ему "пилить" деньги на трансферах

Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус в интервью "РИА Новости" поведал, приходилось ли ему сталкиваться с коррупционной составляющей при работе на российском трансферном рынке.

"Предлагали ли мне игроков по завышенной цене, чтобы "распилить" надбавку в стоимости? Да случаи такие бывают. Могу подтвердить. Были ли в разговорах со мной намёки на такие ситуации? Были, но очень редко. И это плохо. Это не норма, так делать категорически не надо. Поэтому я такие темы сразу же пресекал. Российские или иностранные трансферы? В основном наши. Было два или три случая. Даёшь понять, что такой намёк не интересен, и дальше переговоры протекают в нормальном русле", - сказал менеджер.

Напомним, что Геркус занимал пост гендиректора "Локомотива" с лета 2016 по декабрь 2018 года. За этот период "железнодорожники" выиграли чемпионат и Кубок России.

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