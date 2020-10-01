Геркус рассказал, при каких условиях вернется в "Локомотив"
Экс-генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус рассказал, при каких условиях он вернется в московский клуб.
"Что должно произойти для возвращения в "Локомотив"? Прежде всего, должны быть недвусмысленное желание акционера. Вот и все, собственно. Этого достаточно. Все остальное - технические детали. Вернуться я не против, все возможно", - цитирует Геркуса Sport24.
После 9 туров РПЛ "Локомотив" занимает 6 место в турнирной таблице РПЛ.
А еще: Геркус скептически оценил перспективы "Локомотива"| http://soccernews.ru
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