Геркус рассказал, при каких условиях вернется в "Локомотив"

Экс-генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус рассказал, при каких условиях он вернется в московский клуб.

"Что должно произойти для возвращения в "Локомотив"? Прежде всего, должны быть недвусмысленное желание акционера. Вот и все, собственно. Этого достаточно. Все остальное - технические детали. Вернуться я не против, все возможно", - цитирует Геркуса Sport24.

После 9 туров РПЛ "Локомотив" занимает 6 место в турнирной таблице РПЛ.

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