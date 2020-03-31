Геркус рассказал, сколько денег потеряют российские клубы из-за коронавируса

Бывший президент московского "Локомотива" Илья Геркус подсчитал примерные финансовые потери ведущих клубов РПЛ из-за пандемии коронавируса.

"Мы видим на графике доходы "Спартака" от продаж билетов и абонементов в том сезоне, когда команда играла в Лиге Чемпионов. Если вы посмотрите на обычный сезон, то выручка будет порядка 500 миллионов рублей за проведение домашних матчей. А в лигочемпионский сезон они дополнительно получили порядка 400 миллионов рублей.

Сейчас, глядя на эти цифры, можно сказать, что "Спартак" будет терять где-то 200 миллионов рублей. Топ-клубы вообще страдают из-за этих вещей больше. "Зенит", думаю, ещё больше потеряет, ЦСКА - сопоставимые деньги, а "Локо" - чуть меньше", - сказал Геркус.

Напомним, что российская Премьер-лига официально приостановлена до 10 апреля, впрочем, эта пауза явно затянется как минимум до мая.

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