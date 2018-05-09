Геркус рассказал, сколько "Локомотив", "Спартак" и ЦСКА заработают за участие в Лиге Чемпионов
Президент московского "Локомотива" Илья Геркус рассказал, сколько его клуб, а также другие столичные команды "Спартак" и ЦСКА заработают за участие в Лиге Чемпионов.
"За титул чемпиона РФПЛ мы получим 20-25 миллионов евро. Но, еще раз подчеркну, что доходы от УЕФА не связаны с российским золотом "Локо" - европейский союз вознаграждает за участие в своих турнирах тех, кто получил соответствующую лицензию и играл.
Например, "Спартак", если будет играть в групповом этапе Лиги Чемпионов, заработает сумму, сопоставимую с нашей. А ЦСКА, с учетом постоянных и довольно успешных выступлений в Европе, даже больше - порядка 30-ти миллионов, возможно даже 35. Поэтому для армейцев настолько важен финиш в Премьер-Лиге - люди бьются за весомые деньги.", - цитирует клубного босса "железнодорожников" СЭ.
Напомним, Геркус высказался о трансферной стоимости Кверквелии. | soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Моуринью: "Рэшфорду не нужно никуда уходить ради игрового времени"
-
"Реал" нацелился на голкипера "Ромы"
-
На время ЧМ-2018 в России запретят жарить шашлыки
-
"Бока Хуниорс" в 33-й раз выиграл чемпионат Аргентины
-
Зидан: "Не жалею, что не выпустил основной состав против "Севильи"
-
Симеоне подвел итоги сезона для "Атлетико"
-
Поездка в Лондон: в перенесенном матче "Манчестер Юнайтед" навестит "Вест Хэм"
-
"Севилья" - "Реал" - 3:2 (обзор)
-
Гаттузо: "Результат матча с "Ювентусом" не по игре"
-
Соперник сборной России на ЧМ-2018 победил в товарищеском матче
-
Дешам хочет, чтобы Гризманн определился с новым клубом до ЧМ-2018
-
Аллегри: "Ювентус" заслужил победу в Кубке Италии"
-
"Реал" проиграл "Севилье" на "Рамон Санчес Писхуан"
-
"Манчестер Сити" – "Брайтон" – 3:1 (обзор)
-
"Ювентус" – "Милан" – 4:0 (обзор)
-
"Тоттенхэм" победил "Ньюкасл" и обеспечил себе участие в Лиге Чемпионов
-
"Манчестер Сити" установил еще один рекорд АПЛ
-
Классическая победа с рекордом: "Ман Сити" разбирается с "Брайтоном"
-
Очередной трофей туринцев: "Ювентус" уничтожил "Милан" в финале Кубка Италии
-
"Челси" – "Хаддерсфилд" - 1:1, "Лестер" - "Арсенал" - 3:1 (обзоры)