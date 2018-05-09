Геркус рассказал, сколько "Локомотив", "Спартак" и ЦСКА заработают за участие в Лиге Чемпионов

Президент московского "Локомотива" Илья Геркус рассказал, сколько его клуб, а также другие столичные команды "Спартак" и ЦСКА заработают за участие в Лиге Чемпионов.

"За титул чемпиона РФПЛ мы получим 20-25 миллионов евро. Но, еще раз подчеркну, что доходы от УЕФА не связаны с российским золотом "Локо" - европейский союз вознаграждает за участие в своих турнирах тех, кто получил соответствующую лицензию и играл.

Например, "Спартак", если будет играть в групповом этапе Лиги Чемпионов, заработает сумму, сопоставимую с нашей. А ЦСКА, с учетом постоянных и довольно успешных выступлений в Европе, даже больше - порядка 30-ти миллионов, возможно даже 35. Поэтому для армейцев настолько важен финиш в Премьер-Лиге - люди бьются за весомые деньги.", - цитирует клубного босса "железнодорожников" СЭ.

Напомним, Геркус высказался о трансферной стоимости Кверквелии. | soccernews.ru