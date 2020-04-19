Геркус рассказал, стоит ли доигрывать нынешний сезон РПЛ

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Геркус рассказал, стоит ли доигрывать нынешний сезон РПЛ

Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус считает что текущий розыгрыш, приостановленный из-за пандемии коронавируса, нужно доиграть.

"Нашим клубам придется доигрывать чемпионат, чтобы получать деньги от региональных спонсоров, от владельцев телевидения, все равно…

Эта ситуация критична, возможно, она не дойдет до массовых банкротств, но обязательно нужно доигрывать, в том числе по экономическим соображениям", - сказал Геркус.

Отметим, что коронаврусом в мире заражены более 2 миллионов человек. В России каждый день заражаются Covid-19 более 5 тысяч человек.

Ранее в РПЛ сделали заявление о возможных сроках возобновления сезона.

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