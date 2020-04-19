Геркус рассказал, стоит ли доигрывать нынешний сезон РПЛ
Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус считает что текущий розыгрыш, приостановленный из-за пандемии коронавируса, нужно доиграть.
"Нашим клубам придется доигрывать чемпионат, чтобы получать деньги от региональных спонсоров, от владельцев телевидения, все равно…
Эта ситуация критична, возможно, она не дойдет до массовых банкротств, но обязательно нужно доигрывать, в том числе по экономическим соображениям", - сказал Геркус.
Отметим, что коронаврусом в мире заражены более 2 миллионов человек. В России каждый день заражаются Covid-19 более 5 тысяч человек.
Ранее в РПЛ сделали заявление о возможных сроках возобновления сезона.
А еще: Геркус предположил, когда в России победят коронавирус| http://soccernews.ru
главное
-
Насри с конца марта не выходил на связь с "Андерлехтом"
-
Спортивный директор "Барселоны" Абидаль может занять аналогичную должность в "Лионе"
-
Каррера высказался о возможном возвращении в "Спартак"
-
"Реал" этим летом намерен приобрести де Лигта
-
В РПЛ сделали заявление о возможных сроках возобновления сезона
Лента новостей
-
La Gazzetta dello Sport: "Наполи" предложил Азмуну пятилетний контракт
-
Защитник сборной Беларуси высказался по поводу нежелания властей приостанавливать Высшую лигу
-
Насри с конца марта не выходил на связь с "Андерлехтом"
-
Геркус рассказал, стоит ли доигрывать нынешний сезон РПЛ
-
Спортивный директор "Барселоны" Абидаль может занять аналогичную должность в "Лионе"
-
Тарасов сыграл с женой в Just Dance
-
"Арсенал" и "МЮ" интересуются Усманом Дембеле
-
Кьеза летом может стать игроком "Ювентуса"
-
Кокорин рассказал, почему российским игрокам сложно пробиться в ведущие европейские чемпионаты
-
Павлюченко показал, как приготовил шашлык вместе с дочерью
-
Каррера признался, что скучает по фанатам "Спартака"
-
Газизов подтвердил, что хавбеком "Уфы" Фоминым интересуется "Удинезе"
-
Представитель "Тоттенхэма" заявил, что Дзюба вряд ли перейдет в клуб
-
Каррера рассказал, что делает во время карантина
-
Ребров: "Это просто стереотип, что фанаты "Спартака" отморозки"
-
1
Каррера рассказал о матче, который больше всего запомнился в "Спартаке"
-
Роналду отпраздновал день рождения племянницы во время карантина
-
1
Каррера высказался о возможном возвращении в "Спартак"
-
4
Руни: "Месси будет пытать тебя на поле, прежде чем убить"
-
Каррера рассказал, что думает о результатах Тедеско в "Спартаке"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20