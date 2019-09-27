Геркус рассказал, у кого больше шансов в матче "Локомотив" - "Зенит"

Экс-генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус рассказал, за кого будет болеть в матче 11-го тура Примеры "железнодорожников" с "Зенитом". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Мне тяжело болеть за одну команду, всегда трудный выбор. За "Зенит" переживаю с детства, в "Локомотиве" работал и частично формировал команду.

"Зенит" выглядит на сегодня помощнее, шансов чуть побольше. Сейчас идет достаточно продолжительный марафон из матчей, и "Локомотиву" с учетом того, что у команды нет возможности делать большую ротацию, придется потяжелее", - сказал Геркус.

Матч "Локомотив" - "Зенит" состоится в субботу, 28 сентября, на стадионе "РЖД Арена". Начало - в 19:00 (мск).

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