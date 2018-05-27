Геркус: "Реал" - короли нашей футбольной вселенной"

Президент московского "Локомотива" Илья Геркус оценил успех, которого добились главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан и его команда.

"Феномен Зидана нам только предстоит осознать. Пока он уверенно встает в один ряд с самыми великими, мы можем только изумленно аплодировать его "Реалу" - королям нашей футбольной вселенной. Они снова сделали это! Третий раз подряд!", - написал клубный босс "железнодорожников" в своем инстаграме.

Напомним, Зидан обошел по количеству выигранных кубков чемпионов Фергюсона, Моуринью и Гвардиолу. | soccernews.ru