Геркус считает, что отмена лимита на легионеров не поможет российскому футболу

Фото твиттер Ильи Геркуса

Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус высказался о целесообразности изменения или отмены лимита на легионеров в РПЛ.

"Я считаю, что разговор о лимите - это подмена актуальной повестки. Ни отмена, ни ужесточение лимита не дадут никаких положительных результатов. Моё мнение - нужно оставить как есть и заниматься насущными проблемами футбола.

Как повысить качество легионеров, чтобы приезжающие игроки были высокого класса и наши ребята прогрессировали, выходя с ними на поле? Как сделать, чтобы селекционные службы клубов замечали молодые таланты в тысячах наших ДЮСШ, а академии принимали их и развивали, а тренеры доверяли игровую практику в основных командах лучшим из них? И так далее. Разговоры о лимите уводят фокус с этих вопросов в сторону", - сказал Геркус.

С сезона 2020/21 в РПЛ действует лимит по схеме "8 иностранцев + 17 россиян". При этом ограничения касаются только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

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