Геркус считает, что "Зенит" нужно признать чемпионом в случае досрочного завершения сезона

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Геркус считает, что "Зенит" нужно признать чемпионом в случае досрочного завершения сезона

Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус выразил мнение, что будет справедливо признать "Зенит" чемпионом, если сезон РПЛ всё-так не будет доигран.

"Если дойдёт до того, что нам скажут, что чемпионат возобновить невозможно - хотя я таких причин не вижу, уверен, что это абсолютно возможно, и чемпионат необходимо продолжить - то варианта два: либо обнулять, либо присуждать титул команде, набравшей наибольшее количество очков. Считаю, что "Зениту" в этом случае нужно отдать золотые медали, потому что он уверенно лидирует, сыграно большинство матчей, равное количество матчей. Кто из конкурентов может сказать, что у него были бы шансы догнать "Зенит" за оставшиеся восемь туров? Думаю, никто. Поэтому двух мнений быть не может. Но, повторюсь, я бы доиграл сезон. Чтобы сохранять игру, сохранять зрителей, нужно играть", - сказал Геркус.

"Зенит" за восемь туров до конца чемпионата опережает "Локомотив" и "Краснодар" на 9 очков.

Кстати, Геркус с 2008 по 2015 год работал в петербургском клубе на разных должностях.

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Министр спорта России сделал заявление о возможном возобновлении РПЛ

Министр спорта России сделал заявление о возможном возобновлении РПЛ

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