Геркус считает нелогичной увольнение Витории

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Геркус считает нелогичной увольнение ВиторииФото: инстаграм Витории/Автор неизвестен

Экс-президент московского "Локомотива" Илья Геркус поделился мнением об увольнении португальского тренера Руя Витории из "Спартака".

"Отставка выглядит нелогичной, да. Руй – добротный специалист с хорошим португальским и небольшим аравийским опытом, которому дали мало времени и игроков, чтобы себя проявить.

"Спартаку" требуется не то что усиление, а скорее доукомплектование. Витория довольствовался теми, кто есть, и дал результат в Лиге Европы, хотя команда на нескольких позициях не имеет достаточно качественных футболистов", - сказал Геркус.

Вероятнее всего, новым тренером красно-белых станет итальянский специалист Паоло Ваноли, который ранее работал ассистентом Антонио Конте в "Челси" и "Интере".

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