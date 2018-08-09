Геркус сделал заявление о переходе Смолова в "Локомотив"

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Геркус сделал заявление о переходе Смолова в "Локомотив"

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал переход в команду нападающего Федора Смолова, а также заявил о завершении трансферной кампании.

 "Мы проделали большой путь. Помогло желание самого Федора играть за "Локомотив". И наш клуб, и "Краснодар", и агенты Смолова пришли к согласию, чему мы очень рады.

Уверен, что Федор раскроется по-новому и подарит нам много волшебных мгновений. Желаем Федору успехов и поздравляем болельщиков с замечательным приобретением. Мы завершили трансферную кампанию на высокой ноте", - приводит слова Геркуса официальный сайт клуба.

Напомним, что этим летом "Локомотив" также приобрел защитников Брайана Идову и Бенедикта Хеведеса, полузащитника Гжегожа Крыховяка и форварда Рифата Жемалетдинова.

Не пропустите: В "Локомотиве" рассказали подробности о переходе Смолова. | http://soccernews.ru

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