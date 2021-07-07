Геркус: "Сёмин обыгрывал вашего Манчини два раза за сезон"

Фото: твиттер УЕФА

Экс-директор "Локомотива" Илья Геркус отреагировал на выход Италии в финал Евро-2020.

"Роберто Манчини, говорите? Да Юрий Палыч обыгрывал вашего Манчини два раза за сезон с общим счетом 4:0! Так-то вот!" - написал Геркус в твиттере.

Напомним, что Манчини возглавлял "Зенит" в сезоне 2017/18. В том сезоне "Локомотив" Сёмина дважды обыграл "Зенит" в РПЛ - 3:0 и 1:0.

В полуфинале Евро-2020 сборная Италии выбили с турнира Испанию (1:1, по пенальти - 4:2).

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