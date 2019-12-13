Геркус: "Сейчас начнут призывать вернуть "весну-осень" и отменить лимит"

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Геркус: "Сейчас начнут призывать вернуть "весну-осень" и отменить лимит"

Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус высказался о провале российских клубов в еврокубках.

"Сейчас вместо того, чтобы заниматься тяжелой кропотливой работой по развитию футбола, начнут призывать вернуть "весну-осень" и отменить лимит. Истерика и подмена повестки", - заявил Геркус.

Напомним, что в текущем розыгрыше еврокубков Россию представляли "Зенит", "Локомотив", ЦСКА и "Краснодар", однако ни один из клубов не выбился в плей-офф.

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