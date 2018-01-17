Геркус: "Шатов? Есть сомнения, что все сложится, но все бывает"

Президент московского "Локомотива" Илья Геркус высказался о возможном переходе полузащитника питерского "Зенита" Олега Шатова в его клуб.

"Шатов - замечательный игрок, который, возможно, подошел бы нам - играет слева, выступал за сборную, но у нас он попадет в конкуренцию. Это, как и желание игрока и "Зенита", мы должны принимать в расчет. Есть сомнения, что все это сложится, хотя я ничего не отрицаю, все бывает", - цитирует Геркуса ТАСС.

Напомним, Геркус исключил подписание "Локомотивом" Дзюбы. | soccernews.ru