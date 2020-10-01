Геркус скептически оценил перспективы "Локомотива"

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Геркус скептически оценил перспективы "Локомотива"

Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус считает, что "железнодорожники" надолго выбыли из борьбы за чемпионство в РПЛ.

"Убеждён, что оставил клуб в полном порядке: на первом месте, с Кубком, с замечательной командой, которая после этого дважды финишировала в топ-2. Казалось, какие вообще могли возникнуть вопросы... Нет ли ощущения, что это последнее попадание в топ-2? По нашему с Юрием Палычем [Сёминым] и Эриком [Штоффельсхаусом] проездному билету они сейчас доехали до места в Лиге Чемпионов. Но летом его действие заканчивалось, были необходимы изменения. Они начались, и сейчас мы видим, что происходит. Есть ощущение, что они могут забыть о чемпионских амбициях на годы вперёд", - сказал Геркус.

Функционер покинул "Локомотив" в декабре 2018 года. Тренер Юрий Сёмин ушёл из команды в мае этого года, поскольку с ним не продлили контракт.

Москвичи неудачно стартовали в новом сезоне РПЛ и по итогам 9 туров занимают только шестое место в турнирной таблице.

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