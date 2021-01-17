Геркус снимется с выборов президента ФНЛ

Экс-генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус решил отказаться от участия в выборах президента ФНЛ, сообщает Metaratings.

Таким образом, на данный момент единственным кандидатом на пост является исполнительный директор ФНЛ Иван Шабанов.

Отмечается, что принять участие в выборах также планирует генсек РФС Александр Алаев.

Экс-президент ФНЛ Игорь Ефремов покинул пост в декабре 2020 года после десяти лет работы.

Читайте также: Ольга Смородская отказалась от участия в выборах президента ФНЛ. | http://soccernews.ru