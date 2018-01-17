Геркус: "Сомневаюсь, что трансферы из "Зенита" в "Локомотив" сегодня - актуальны"
Президент московского "Локомотива" Илья Геркус исключил возможность подписания своим клубом форварда питерского "Зенита" Артема Дзюбы.
"Я к Артему отношусь с большим уважением, это замечательный, большой футболист, но у нас на этой позиции играют Ари, Эдер и Джефферсон Фарфан. Один из них играет феноменально хорошо. Приводить еще одного очень хорошего игрока на эту единственную позицию - решение спорное. Оно создает дополнительное напряжение и вряд ли даст безусловные варианты в игре.
Я вообще сомневаюсь, что трансферы из "Зенита" в "Локомотив" сегодня - актуальны. Не потому что мы - против, а потому что, скорее всего, "Зенит" вряд ли захочет усиливать конкурента за медали и место в пятерке", - цитирует Геркуса ТАСС.
Напомним, отец Дзюбы считает, что его сыну лучше остаться в "Зените". | soccernews.ru
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|Краснодар
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|20
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