Геркус: "Сомневаюсь, что трансферы из "Зенита" в "Локомотив" сегодня - актуальны"

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Геркус: "Сомневаюсь, что трансферы из "Зенита" в "Локомотив" сегодня - актуальны"Президент московского "Локомотива" Илья Геркус исключил возможность подписания своим клубом форварда питерского "Зенита" Артема Дзюбы.

"Я к Артему отношусь с большим уважением, это замечательный, большой футболист, но у нас на этой позиции играют Ари, Эдер и Джефферсон Фарфан. Один из них играет феноменально хорошо. Приводить еще одного очень хорошего игрока на эту единственную позицию - решение спорное. Оно создает дополнительное напряжение и вряд ли даст безусловные варианты в игре.

Я вообще сомневаюсь, что трансферы из "Зенита" в "Локомотив" сегодня - актуальны. Не потому что мы - против, а потому что, скорее всего, "Зенит" вряд ли захочет усиливать конкурента за медали и место в пятерке", - цитирует Геркуса ТАСС.

Напомним, отец Дзюбы считает, что его сыну лучше остаться в "Зените". | soccernews.ru

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