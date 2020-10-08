Геркус сообщил том, что "Спартак" приобретет игрока "Челси" Мозеса

Экс-генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус в своем телеграм-канале сообщил о том, что "Спартак" близок к подписанию контракта с хавбеком "Челси" Виктором Мозесом.

Прошлый сезон 29-летний футболист провел в аренде в "Фенербахче" и "Интере".

"Спартак" сейчас делает интересный трансфер. Виктор Мозес. Оформляют контракт", - написал Геркус.

Трансферная стоимость игрока - 6 миллионов евро.

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