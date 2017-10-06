Геркус: "Совет директоров "Локомотива" остался доволен результатами, которые демонстрирует клуб и команда"

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Геркус: "Совет директоров "Локомотива" остался доволен результатами, которые демонстрирует клуб и команда"Президент московского "Локомотива" Илья Геркус рассказал, какие вопросы обсуждались на сегодняшнем заседании совета директоров его клуба.

"Много чего обсуждалось, спортивные результаты, финансы. Совет директоров "Локомотива" - доволен результатами. Менеджмент клуба донес до совета директоров ситуацию по финансовому Fair Play. Обменялись мнениями и донесли нашу озабоченность по этому поводу", - цитирует Геркуса чемпионат.com.

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