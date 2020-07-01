Геркус: "Спартак" - как молодой игрок с потенциалом. Есть ошибки, но очевиден прогресс"
Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус поделился впечатлениями от московского дерби.
Вчера, 30 июня, ЦСКА на своем поле уверенно обыграл "Спартак" (2:0) в рамках 25-го тура РПЛ.
"Сразу скажу, что игра мне понравилась. Мне понравилась динамика, планы на игру, самоотдача и класс. Видно тренерские установки, видна заряженность.
При этом хоть "Спартак" и проиграл, но было видно, что он приехал выигрывать. И это то, чем занимается "Спартак" последние игры. Тедеско конструирует выигрышную игру. С прессингом, с аритмией, с меняющимися направлениями атаки: центр-фланги, фланги-центр. За этим интересно смотреть.
ЦСКА понравился движением. Я, честно, ожидал, что они сядут в концовке и "Спартак" их додавит. Не произошло. Понравилось и как ЦСКА защищается: очень слажено, очень дисциплинированно, почти без ошибок. Видна тренерская рука Гончаренко. Ну и класс исполнителей, что тут добавить к уже многократно сказанному? Акинфеев, Фернандес и Влашич - выдали классную игру, это мастера, это звезды", - написал Геркус в своем телеграм-канале.
После 25 туров РПЛ ЦСКА занимает 5 место в турнирной таблице, набрав 40 баллов. "Спартак" с 32 очками остался на 6 позиции.
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|Команда
|М
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|22
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|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
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|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
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|Урал
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|25
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