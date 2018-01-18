Геркус: "Спартак" не мог сделать предложение Антону Миранчуку"

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Геркус: "Спартак" не мог сделать предложение Антону Миранчуку"Президент "Локомотива"  Илья Геркус не подтвердил слухи о том, что "Спартак" обращался в клуб по поводу трансфера полузащитника железнодорожников Антона Миранчука.

"Спартак" не мог сделать предложение Антону Миранчуку, даже если бы хотел, потому что необходимо было обратиться к нам. К нам "Спартак" не обращался, значит, к Антону тоже. Так что это дезинформация, которую запускают с определенными целями.

Антон и Алексей Миранчуки сейчас очень хорошо сыграли, мы очень рады за них. Но мы видим, что им еще много нужно сделать, чтобы раскрыть свой огромный потенциал. Они могут вырасти в очень больших футболистов, главное – продолжать работать", - отметил он.

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