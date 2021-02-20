Геркус сравнил Кокорина с криптовалютой

Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус высказался о том, как развивается карьера форварда "Фиорентины" Александра Кокорина.

Напомним, что россиянин перебрался в итальянский клуб в январе из "Спартака" за 4,5 миллиона евро.

"У меня ощущение, что Кокорин это какая-то новая криптовалюта. Сначала "Спартак" его подписал непонятно зачем, явно не для футбола, но каким-то образом умудрился продать. "Фиорентине" он тоже для футбола не нужен, но не удивлюсь, если и они его продадут", - написал Геркус в твиттере.

Кокорин две недели назад дебютировал в матче с "Интером", выйдя на замену во втором тайме, однако следующие две игры он пропустил из-за плохой формы.

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