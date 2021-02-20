Геркус сравнил Кокорина с криптовалютой
Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус высказался о том, как развивается карьера форварда "Фиорентины" Александра Кокорина.
Напомним, что россиянин перебрался в итальянский клуб в январе из "Спартака" за 4,5 миллиона евро.
"У меня ощущение, что Кокорин это какая-то новая криптовалюта. Сначала "Спартак" его подписал непонятно зачем, явно не для футбола, но каким-то образом умудрился продать. "Фиорентине" он тоже для футбола не нужен, но не удивлюсь, если и они его продадут", - написал Геркус в твиттере.
Кокорин две недели назад дебютировал в матче с "Интером", выйдя на замену во втором тайме, однако следующие две игры он пропустил из-за плохой формы.
Не пропустите: Директор "Фиорентины" объяснил отсутствие Кокорина в составе команды. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Главные новости дня: 19 февраля
-
"Лион" удержал победу над "Брестом" и возглавил Лигу 1
-
Директор "Фиорентины" объяснил отсутствие Кокорина в составе команды
-
"Бавария" может всем составом отправится на карантин из-за коронавируса
-
"Барселона" получила от "Атлетико" 5 миллионов за Суареса, не поставив в известность игрока
Лента новостей
-
Матч за Скудетто, мерсисайдское дерби и еще 3 матча, которые стоит посмотреть на выходных
-
40-летний Рыжиков не исключает уход из "Тамбова": названа причина
-
Ловрен мечтает полетать на истребителе
-
"Реал" хочет получить 300 миллионов евро от новых спонсоров
-
Мозес назвал худший матч в своей карьере
-
"Марсель" договорился с новым тренером
-
"Барселона" и "Арсенал" поспорят за вингера "Севильи"
-
Геркус сравнил Кокорина с криптовалютой
-
ПСЖ определился с будущим арендованного Флоренци
-
Главные новости дня: 19 февраля
-
"Ливерпуль" нацелился на вингера "Севильи"
-
1
Лапорта: "Со мной "Барса" сможет подписать самых интересных футболистов на рынке"
-
"Бетис" оказался сильнее "Хетафе"
-
"Вулверхэмптон" минимально обыграл "Лидс"
-
"Лион" удержал победу над "Брестом" и возглавил Лигу 1
-
"Борнмут" рассматривает на пост тренера еще одного экс-игрока сборной Франции
-
"Кальяри" уступил "Торино" в матче Серии А
-
"Вольфсбург" на выезде разобрался с "Арминией"
-
Доннарумма просит "Милан" сделать его самым высокооплачиваемым вратарём в мире
-
Директор "Фиорентины" объяснил отсутствие Кокорина в составе команды
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17