Геркус сравнил "Локомотив" с популярным сериалом

Экс-генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус высказался о роли бывшего тренера Юрия Сёмина в клубе.

"Почему Семин всегда конфликтовал с руководством? Это роль, такое амплуа. "Локомотив" - это сериал "Клан Сопрано". Его роль - противостоять всем. Сёмин как крестный отец. К нему приходят, и он так смотрит на них и потом начинает: не то, не то", - заявил Геркус.

Напомним, что в конце мая у Семина истек контракт с "Локомотивом". Новым наставником клуба стал Марко Николич.

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