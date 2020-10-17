Геркус: "Тедеско не очень-то рвется продлевать контракт со "Спартаком"

Экс-генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус рассказал, что думает о главном тренере "Спартака" Доменико Тедеско.

В своем телеграм-канале функционер отреагировал на информацию о том, что клуб и специалист пока не продлили контракт.

"Есть мнение, что Тедеско сам не очень-то рвется продлевать контракт со "Спартаком".

Ему многое непонятно, и со многим происходящим в клубе он не согласен.

А эти разговоры про семью - это классика вежливого расставания. Соскучился по семье", - написал функционер.

Напомним, Тедеско возглавил "Спартак" год назад.

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