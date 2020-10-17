Геркус: "Тедеско не очень-то рвется продлевать контракт со "Спартаком"
Экс-генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус рассказал, что думает о главном тренере "Спартака" Доменико Тедеско.
В своем телеграм-канале функционер отреагировал на информацию о том, что клуб и специалист пока не продлили контракт.
"Есть мнение, что Тедеско сам не очень-то рвется продлевать контракт со "Спартаком".
Ему многое непонятно, и со многим происходящим в клубе он не согласен.
А эти разговоры про семью - это классика вежливого расставания. Соскучился по семье", - написал функционер.
Напомним, Тедеско возглавил "Спартак" год назад.
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