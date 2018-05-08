Геркус: "У меня есть разногласия с Семиным по работе селекционной службы"

Президент московского "Локомотива" Илья Геркус рассказал о возникших у него разногласиях с главным тренером его команды Юрием Семиным.

"По селекции Семин считает, что тренеры команды могут тоже заниматься этим. Я считаю, что нет. Это специальная профессия, этому учат. У нас есть главный селекционер, который ездит и смотрит. Пока все его рекомендации работают. Это не значит, что он не ошибается. Это очень профессиональный человек. Меня его мнение устраивает, и я готов работать так дальше.

Безусловно, главный тренер также имеет право высказывать свое мнение. Это мнение уважают и ценят, так как Юрий Павлович - легенда для клуба и для всего российского футбола, однако это не должна быть прерогатива главного тренера", - цитирует клубного босса "железнодорожников" СЭ.

Напомним, агент форварда "Ольборга" прокомментировал интерес "Локомотива" к своему клиенту. | soccernews.ru