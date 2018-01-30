Геркус: "У нас с Семиным - очень плодотворные отношения"

Президент московского "Локомотива" Илья Геркус дал характеристику своим отношениям с главным тренером команды Юрием Семиным.

"Мы как команда всегда работали. Если у нас и были какие-то закадровые разногласия, то, мне кажется, больше пресса об этом говорила. А на самом деле у нас - достаточно рабочие и очень плодотворные отношения. И мы вдвоем сейчас настроены на успех", - цитирует Геркуса rusfootball.info.

Напомним, Геркус поделился ожиданиями от второй части сезона. | soccernews.ru