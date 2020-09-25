Геркус указал на проблемы "Спартака"

Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус дал оценку положению дел в другом столичном клубе "Спартаке".

"У "Спартака" не вижу глубины состава. А самое важное - внутреннего единства в клубе. То, что началось после ухода Томаса Цорна, эта активность... Понятно, что надо было поддержать Шамиля Газизова. В телеграм-каналах создать его хороший образ и не ругать за то, что пришёл из провинциального клуба. Но это явно было сделано с каким-то перехлёстом. Не понимаю, зачем продолжают кидать кирпичи в спину ушедшему Томасу. На это тратится куча сил - в том числе моральных. Вокруг "Спартака" сложилась нездоровая атмосфера - она очень влияет. Безусловно, на тренера, потому что его Томас привёл.

Но самое важное, что у "Спартака" до сих пор нет глубины состава. Они прекрасно играют, замечательно. Мне очень нравится, хоть я и не болельщик этой команды. С удовольствием смотрю на "красно-белых". Но вижу, что если выдернуть двух-трёх игроков из неё, то всё, ничего не будет.

Интервью супруги Федуна? Этого не нужно было делать. Это не вовремя и неуместно. Такие высказывания не помогают команде. "Спартак" постоянно умудряется устроить гражданскую войну или просто лёгкий конфликт на ровном месте. Как они это делают? Я понимаю, огромный клуб с кучей разных интересов и группировок. Это то, чего нет практически нигде. Например, про "Краснодар» я никогда не слышал, что там есть группировки. Про ЦСКА - тоже", - сказал Геркус.

"Спартак" успешно стартовал в новом сезоне РПЛ и по итогам 8 туров делит лидерство с "Зенитом".

Не пропустите: Агент Хюсая подтвердил трансферный запрос от "Спартака". | http://soccernews.ru