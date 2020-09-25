Геркус указал на проблемы "Спартака"

Теги спартак москваилья геркус

Геркус указал на проблемы "Спартака"

Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус дал оценку положению дел в другом столичном клубе "Спартаке".

"У "Спартака" не вижу глубины состава. А самое важное - внутреннего единства в клубе. То, что началось после ухода Томаса Цорна, эта активность... Понятно, что надо было поддержать Шамиля Газизова. В телеграм-каналах создать его хороший образ и не ругать за то, что пришёл из провинциального клуба. Но это явно было сделано с каким-то перехлёстом. Не понимаю, зачем продолжают кидать кирпичи в спину ушедшему Томасу. На это тратится куча сил - в том числе моральных. Вокруг "Спартака" сложилась нездоровая атмосфера - она очень влияет. Безусловно, на тренера, потому что его Томас привёл.

Но самое важное, что у "Спартака" до сих пор нет глубины состава. Они прекрасно играют, замечательно. Мне очень нравится, хоть я и не болельщик этой команды. С удовольствием смотрю на "красно-белых". Но вижу, что если выдернуть двух-трёх игроков из неё, то всё, ничего не будет.

Интервью супруги Федуна? Этого не нужно было делать. Это не вовремя и неуместно. Такие высказывания не помогают команде. "Спартак" постоянно умудряется устроить гражданскую войну или просто лёгкий конфликт на ровном месте. Как они это делают? Я понимаю, огромный клуб с кучей разных интересов и группировок. Это то, чего нет практически нигде. Например, про "Краснодар» я никогда не слышал, что там есть группировки. Про ЦСКА - тоже", - сказал Геркус.

"Спартак" успешно стартовал в новом сезоне РПЛ и по итогам 8 туров делит лидерство с "Зенитом".

Не пропустите: Агент Хюсая подтвердил трансферный запрос от "Спартака". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" хочет усилиться игроком сборной Украины

"Барселона" хочет усилиться игроком сборной Украины

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов