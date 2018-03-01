Геркус: "В случае с отменой матча в Самаре никаких двойных стандартов нет"

Президент московского "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал отмену матча 1/4 финала кубка России между самарскими "Крыльями Советов" и другой столичной командой - "Спартаком".

"В этом вопросе нужно принять какое-то одно правило и все время его придерживаться. Вопрос в том, что страна у нас - большая и зачастую понятно заранее, что будет во время игры, как в случае нашей игры в Хабаровске. Сейчас же решение принимается всего за час до матча, и, когда приезжаешь на стадион, легче просто уже сыграть. В этой части, конечно, нужен новый регламент. Два раза слетать в Хабаровск - это дорого.

Есть рекомендации, что матч не должен проводиться при температуре ниже 15 градусов. В случае со вчерашней отменой матча никаких двойных стандартов нет. В том же матче со "СКА-Хабаровск" мы сами приняли решение играть. Повторюсь, логика проста: раз уж прилетели - нужно играть", - цитирует клубного босса "железнодорожников" Чемпионат.

Напомним, Семин с сарказмом высказался об отмене матча между "Крыльями Советов" и "Спартаком". | soccernews.ru