Геркус: "Вернблум – неприкасаемый какой-то. Бить по лицу безнаказанно – это безобразие"

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Геркус: "Вернблум – неприкасаемый какой-то. Бить по лицу безнаказанно – это безобразие"

Президент "Локомотива" Илья Геркус не понимает, почему арбитры позволяют полузащитнику ЦСКА Понтусу Вернблуму регулярно действовать грубо.

"По моему мнению, в моменте с Вернблумом удаление было. Мне кажется, у него вообще было намного больше моментов, когда его стоило удалить, чем реальных удалений. Он пока самый неудаляемый игрок в чемпионате. Надо с этим что-то делать. Понтус – неприкасаемый какой-то. Хрустальный. Не видно будто, что он делает. Бить по лицу безнаказанно – это безобразие.

Хотел бы я, чтобы в моей команде был такой игрок? Не думаю, что тогда бы он сохранял все свои волшебные свойства. Но я не хотел бы заострять внимание на судействе. В целом оно было позитивное. Сама игра получилась замечательная, лигочемпионская по накалу", – приводят слова Геркуса российские СМИ.

В матче 16-го тура чемпионата России "Локомотив" и ЦСКА сыграли вничью со счетом 2:2.

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