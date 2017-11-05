Геркус: "Вернблум – неприкасаемый какой-то. Бить по лицу безнаказанно – это безобразие"
Президент "Локомотива" Илья Геркус не понимает, почему арбитры позволяют полузащитнику ЦСКА Понтусу Вернблуму регулярно действовать грубо.
"По моему мнению, в моменте с Вернблумом удаление было. Мне кажется, у него вообще было намного больше моментов, когда его стоило удалить, чем реальных удалений. Он пока самый неудаляемый игрок в чемпионате. Надо с этим что-то делать. Понтус – неприкасаемый какой-то. Хрустальный. Не видно будто, что он делает. Бить по лицу безнаказанно – это безобразие.
Хотел бы я, чтобы в моей команде был такой игрок? Не думаю, что тогда бы он сохранял все свои волшебные свойства. Но я не хотел бы заострять внимание на судействе. В целом оно было позитивное. Сама игра получилась замечательная, лигочемпионская по накалу", – приводят слова Геркуса российские СМИ.
В матче 16-го тура чемпионата России "Локомотив" и ЦСКА сыграли вничью со счетом 2:2.
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|Команда
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|Краснодар
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|ЦСКА Москва
|16
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|Урал
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|24
|7
|Арсенал Тула
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|Уфа
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|9
|Ахмат
|16
|21
|10
|Рубин
|16
|19
|11
|Ростов
|16
|18
|12
|Амкар
|16
|17
|13
|Тосно
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|15
|Динамо Москва
|16
|15
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|СКА Хабаровск
|16
|12