Геркус: "Возможно, Головин, с учётом потенциала, тоже стоит 100 миллионов"

Президент "Локомотива" Илья Геркус высказался о политике сайта Transfermarkt, который определяет трансферную стоимость игроков.

"Наверное, в отношении лиг, за которыми не очень пристально следят, в том числе нашей, они немного запаздывают. Если на Transfermarkt игрок стоит 20 млн, а нам его предлагают за один или наоборот, это повод задуматься: что-то тут не так.

Эксперты в своих оценках исходят из сделок, которые физически происходили. А крупных продаж наших игроков за рубеж в последние годы не было. Готова ли "Барселона" или кто угодно другой заплатить 20, 30, 100 млн за выдающегося русского игрока и довести его до какого-то уровня, мы не знаем. Этого не было – не с чем сравнивать.

Возможно, Головин, с учётом потенциала, тоже стоит 100 миллионов. Как Transfermarkt это оценить? Они примерно прикидывают: если «Зенит» заплатил за Кокорина, грубо говоря, 15 млн, значит, и Головин в этих пределах стоит. Я бы рассуждал так, это логика", - отметил президент.

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