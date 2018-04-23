Геркус: "Все зависит только от "Локомотива"

Президент московского "Локомотива" Илья Геркус в твиттере поддержал свою команду после ее вчерашней ничьей с "Уфой".

"Вторая ничья, к большому сожалению, но глобально ничего не меняется. Все зависит только от нас! Продолжаем вместе двигаться к нашей общей цели! Кстати, сегодня мы гарантировали себе медали чемпионата. Не унываем!", - написал в социальной сети Геркус.

Напомним, матч между "Локомотивом" и "Уфой" завершился нулевой ничьей. | soccernews.ru