Геркус высказался о чемпионской гонке в РПЛ

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Геркус высказался о чемпионской гонке в РПЛ

Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус порассуждал о фаворитах текущего чемпионата России.

"Однозначно фаворитом сезона считаю "Зенит". По мощи, по потенциалу, по возможностям, по составу "Зенит" выделяется. В команде нет какой-то перестройки. Футболисты Семака играют по накатанной. Да, с "Динамо" не всё получилось, так как "бело-голубые" навязали сверхагрессивную борьбу. Однако "Зенит" не выглядел потерянным, давил, создавал моменты - "Динамо" отбивалось. Так бывает. Ничего страшного в этом поражении для питерцев нет. Так что "Зенит" - фаворит.

Кто может бросить ему перчатку? Я бы поставил на ЦСКА. У команды уже есть игра, плюс интересные, качественные трансферы. "Спартак"? Думаю, всё-таки не хватит стабильности. Нет опытных лидеров. А у ЦСКА они имеются. И есть огромный потенциал по трансферам. Я от армейцев жду выдающегося выступления в этом сезоне", - сказал Геркус.

Напомним, что "Зенит" становился чемпионом России в 2019 и 2020 годах, а также лидирует в текущем розыгрыше.

По итогам 5 туров "Спартак" идёт вторым с отставанием от первого места на 1 очко, а вот ЦСКА пока только девятый.

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