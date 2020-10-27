Геркус высказался о чемпионской гонке в РПЛ

Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус поделился мыслями о борьбе за чемпионство в российской Премьер-лиге.

"Разглядывая турнирную таблицу и календарь, приходит в голову такая мысль: очень может статься, что за титул будут бороться не "Зенит" со "Спартаком", а вовсе даже ЦСКА со "Спартаком". А "Зенит" будет преодолевать себя, искать внутреннюю мотивацию, решать проблему тренера и всё такое же кризисное. Я уже и не припомню, когда "Спартак" и ЦСКА боролись между собой за чемпионство. Такое противостояние придаст электричества нашему чемпионату", - написал Геркус в своём телеграм-канале.

По итогам 12 туров "Спартак" лидирует в РПЛ с 27 очками. ЦСКА идёт вторым, отставая на 2 пункта. "Зенит" занимает третье место с дефицитом от первого в 3 балла.

Напомним, что "сине-бело-голубые" досрочно становились чемпионами России последние два сезона.

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