Геркус высказался о чемпионской гонке в РПЛ
Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус поделился мыслями о борьбе за чемпионство в российской Премьер-лиге.
"Разглядывая турнирную таблицу и календарь, приходит в голову такая мысль: очень может статься, что за титул будут бороться не "Зенит" со "Спартаком", а вовсе даже ЦСКА со "Спартаком". А "Зенит" будет преодолевать себя, искать внутреннюю мотивацию, решать проблему тренера и всё такое же кризисное. Я уже и не припомню, когда "Спартак" и ЦСКА боролись между собой за чемпионство. Такое противостояние придаст электричества нашему чемпионату", - написал Геркус в своём телеграм-канале.
По итогам 12 туров "Спартак" лидирует в РПЛ с 27 очками. ЦСКА идёт вторым, отставая на 2 пункта. "Зенит" занимает третье место с дефицитом от первого в 3 балла.
Напомним, что "сине-бело-голубые" досрочно становились чемпионами России последние два сезона.
Не пропустите: Аршавин: "После слов Федуна судьи стали лояльнее к "Спартаку". Другие клубы тоже так хотят". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Экс-защитник сборной Франции посоветовал Гризманну покинуть "Барселону"
-
Геркус высказался о чемпионской гонке в РПЛ
-
ПСЖ заинтересован в услугах Зидана
-
"Милан" повторил клубный рекорд 1959 года
-
Харри Кейн стал автором уникального достижения
-
"Ростов" поддержал "Локомотив" перед матчем с "Баварией"
-
Бартомеу - об отставке: "И в мыслях не было. У "Барселоны" будут трофеи в этом сезоне"
-
Аршавин: "После слов Федуна судьи стали лояльнее к "Спартаку". Другие клубы тоже так хотят"
-
Зидан прокомментировал возвращение Азара в состав "Реала"
-
Конте поделился ожиданиями от матча с "Шахтёром"
-
Названы задачи "Динамо" на ближайшие три года
-
Марадона считает, что Роналду и Месси по-прежнему лучшие футболисты мира
-
Влашич обогнал Карвальо по числу голов за ЦСКА
-
Президент "Барселоны" Бартомеу раскритиковал судейство в матче с "Реалом"
-
Гасперини оценил готовность Миранчука к матчу "Аталанта" - "Аякс"
-
Аршавин высказался о возможной отставке главного тренера "Зенита" Семака
-
Зидан ответил на претензии Иско
-
Гончаренко прокомментировал разгромную победу ЦСКА над "Арсеналом"
-
Ибрагимович забил за "Милан" больше голов, чем за "Интер"
-
Сон Хын Мин установил рекорд АПЛ