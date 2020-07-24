Геркус высказался о ходе судебного процесса по иску "Локомотива"

Экс-генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус в своем телеграм-канале рассказал, что думает о судебном процессе по иску московского клуба.

В конце января "железнодорожники" подали в суд на функционера, требуя взыскать с него почти 145 миллионов рублей. Заседание было отложено до 10 сентября.

"Сегодня состоялось очередное заседание суда. Суд отклонил "30 кг" документов, поданых стороной истца. "30 кг" представляют собой беспорядочную кипу копий очень плохого качества, часто нечитаемых, вдобавок их забыли заверить. Стороны заявили позиции. На мой субъективный взгляд, наша позиция была более чем убедительна.

Тем не менее судья дал "Локомотиву" последний шанс сохранить лицо и предоставить нам наконец (это за все прошедшие после 28 января месяцы!) доказательства своего иска в пристойном виде и спасти свою изрядно подмоченную репутацию.

Подождем до 10 сентября - даты следующего заседания", - написал Геркус.

"Локомотив" по итогам текущего сезона занял второе место в РПЛ и заработал путевку в ЛЧ.

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